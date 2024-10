Rambaudi critica il Napoli, Marino lo mette a tacere: risposta da applausi (Di martedì 22 ottobre 2024) Rambaudi su Televomero: “Il Napoli non entusiasma”, ma Marino difende gli azzurri La vittoria del Napoli contro l’Empoli ha lasciato spazio a diverse opinioni contrastanti. Durante il programma “Il bello del calcio” su Televomero, Roberto Rambaudi ha criticato la prestazione degli azzurri, nonostante il loro primato in classifica: “Il Napoli è primo, ma vogliamo parlare delle prestazioni? Sono state di basso livello. Anche contro l’Empoli il Napoli non ha entusiasmato. Bisogna dire la verità“. Marino replica con fermezza: “Il primo posto è tutto meritato” A queste affermazioni, Pierpaolo Marino ha ribattuto senza mezzi termini, prendendo le difese della squadra e sottolineando i meriti del Napoli: “Non devi gufare, il Napoli è primo in classifica e nessuno gli ha regalato nulla”. Napolipiu.com - Rambaudi critica il Napoli, Marino lo mette a tacere: risposta da applausi Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 22 ottobre 2024)su Televomero: “Ilnon entusiasma”, madifende gli azzurri La vittoria delcontro l’Empoli ha lasciato spazio a diverse opinioni contrastanti. Durante il programma “Il bello del calcio” su Televomero, Robertohato la prestazione degli azzurri, nonostante il loro primato in classifica: “Ilè primo, ma vogliamo parlare delle prestazioni? Sono state di basso livello. Anche contro l’Empoli ilnon ha entusiasmato. Bisogna dire la verità“.replica con fermezza: “Il primo posto è tutto meritato” A queste affermazioni, Pierpaoloha ribattuto senza mezzi termini, prendendo le difese della squadra e sottolineando i meriti del: “Non devi gufare, ilè primo in classifica e nessuno gli ha regalato nulla”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rambaudi: "Napoli primo? Non mi esalterei, ha incontrato tutte le piccole! Contro le big servirà altro" - Roberto Rambaudi, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato dell'inizio di campionato del Napoli e della vittoria degli azzurri contro l'Empoli. "Il N ... (msn.com)

Rambaudi: "Napoli, così non puoi lottare per lo Scudetto. Juventus noiosissima" - Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha detto la sua sul momento del Napoli di Conte. L'attuale opinionista ha citato anche la Juventus. Il Napoli, pur non brillando con l'Empoli, resta al comando della ... (areanapoli.it)

BDC - Rambaudi: "Il Napoli ha grandi margini di miglioramento, serve di più contro le grandi" - Roberto Rambaudi, ex calciatore, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato dell’inizio di campionato del Napoli e della vittoria degli azzurri contro ... (napolimagazine.com)