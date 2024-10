Calciomercato.it - Perin non basta, la Juventus stecca contro lo Stoccarda. Cade anche il Bologna

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)nonalla, lopassa a Torino con Tourè.kol’Aston Villa Martedì sera da dimenticare per le italiane.vanno koe Aston Villa. Grande sofferenza all’Allianz Stadium per lache per buona parte del match è messa sotto dalloe ringraziache salva a lungo lo 0-0, prima di capitolare in pieno recupero. Il primo tempo parte con i tedeschi in avanti e il portiere bianconero chiamato in più occasioni a dimostrare di essere pronto per una serata Champions. Al 29? è il palo a negare la gioia del gol a Demirovic, mentre al 41? tocca al portiere bianconero dire no ad una conclusione ravvicinata di Undav. All’intervallo si va sullo 0-0 e per la squadra di Thiago Motta va bene così. Undav (LaPresse) Calciomercato.