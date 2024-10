Nuovo smacco al Sinodo dei vescovi: vietato parlare del diaconato femminile (Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcosa non funziona nel rapporto tra il Sinodo e il Sant’Uffizio, l’attuale dicastero per la Dottrina della fede. L’oggetto del contendere è la questione-donna e più precisamente l’eventualità che una donna possa essere ordinata diaconessa. Ma non sono chiamate in causa divergenze tra visioni diverse, in gioco è il modo con cui il prefetto del dicastero, molto legato a papa Francesco, tratta il Sinodo. Brutta bestia le assemblee, lo diceva già Cicerone: i senatori sono galantuomini ma il Senato è un “essere” a parte. All’origine della tensione che si sta creando ci sono scelte di fondo che – a sorpresa – sono state prese dal pontefice. Già prima della seconda sessione del Sinodo, il papa ha fatto comunicare che la questione del celibato dei preti “non era sul tavolo”. Ilfattoquotidiano.it - Nuovo smacco al Sinodo dei vescovi: vietato parlare del diaconato femminile Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcosa non funziona nel rapporto tra ile il Sant’Uffizio, l’attuale dicastero per la Dottrina della fede. L’oggetto del contendere è la questione-donna e più precisamente l’eventualità che una donna possa essere ordinata diaconessa. Ma non sono chiamate in causa divergenze tra visioni diverse, in gioco è il modo con cui il prefetto del dicastero, molto legato a papa Francesco, tratta il. Brutta bestia le assemblee, lo diceva già Cicerone: i senatori sono galantuomini ma il Senato è un “essere” a parte. All’origine della tensione che si sta creando ci sono scelte di fondo che – a sorpresa – sono state prese dal pontefice. Già prima della seconda sessione del, il papa ha fatto comunicare che la questione del celibato dei preti “non era sul tavolo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diario del Sinodo, il "giallo" dell'articolo di Padre Radcliffe - Non è tanto la sinodalità, o il diaconato femminile, o l’inculturazione oggi ad aver rubato la scena nel consueto e penultimo briefing sul Sinodo presso la Sala Stampa della Santa Sede, bensì uno “sco ... (acistampa.com)

Sinodo: mons. Overbeck, “servono nuove risposte sul ruolo della donna nella Chiesa” - “Servono nuovo risposte sul ruolo della donna nella Chiesa”. Ne è convinto mons. Franz-Josef Overbeck, vescovo di Essen, ordinario militare per la Repubblica Federale di Germania, che durante il brief ... (agensir.it)

Diaconato alle donne, per il Papa «la questione non è matura» - La questione delle donne diacono non è ancora matura. E per questo il Papa chiede che il Sinodo non si intrattenga su di essa. Ma questo non significa che non debba continuare la riflessione e che sop ... (ilsycomoro.it)