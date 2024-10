La Marvel conferma la fine della saga del Multiverso… Ma cosa succederà dopo? (Di martedì 22 ottobre 2024) La Marvel conferma la fine della saga del Multiverso Ma cosa succederà dopo? La decisione di ridurre le uscite del MCU nel 2024 si è rivelata saggia, con Deadpool & Wolverine che ha fatto un significativo passo avanti in termini di qualità rispetto al suo parente Multiverse saga, e un film che ha potuto respirare senza che il franchise spingesse un’altra uscita alle sue spalle. Anche le prossime uscite in programma sembrano aver beneficiato di questo soft refresh, suggerendo che il MCU è tornato in carreggiata dopo essersi allontanato da ciò che ha reso così forti i film precedenti. La correzione di rotta è arrivata appena in tempo: Brad Winderbaum , responsabile di TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, ha confermato in un’intervista a Screen Rant che Avengers: Secret Wars concluderà la saga, affermando: “Penso che Secret Wars sarà un’incredibile conclusione della saga. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Laladel Multiverso Ma? La decisione di ridurre le uscite del MCU nel 2024 si è rivelata saggia, con Deadpool & Wolverine che ha fatto un significativo passo avanti in termini di qualità rispetto al suo parente Multiverse, e un film che ha potuto respirare senza che il franchise spingesse un’altra uscita alle sue spalle. Anche le prossime uscite in programma sembrano aver beneficiato di questo soft refresh, suggerendo che il MCU è tornato in carreggiataessersi allontanato da ciò che ha reso così forti i film precedenti. La correzione di rotta è arrivata appena in tempo: Brad Winderbaum , responsabile di TV, Streaming e Animazione deiStudios, hato in un’intervista a Screen Rant che Avengers: Secret Wars concluderà la, affermando: “Penso che Secret Wars sarà un’incredibile conclusione

Marvel conferma ufficialmente che Scarlet Witch è morta in Doctor Strange Nel Multiverso della Follia - Poi è stata colpita da un blip, è tornata dal blip e ha creato la sua vita da sogno a Westview prima di doverla distruggere. Come già visto in Agatha All Along, la Strada delle Streghe è un luogo misterioso che nasconde molti segreti, che potrebbero essere la chiave per riportare Wanda dalla morte. Anche se il franchise ha sicuramente abbastanza eroi su cui concentrarsi senza preoccuparsi troppo ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along confermato lo show meno costoso della Marvel : “Ci dà un po’ più di libertà” - L’episodio 4 di Agatha All Along è attualmente in streaming su Disney+. CORRELATE: Agatha All Along: Easter Eggs dagli episodio 1 e 2 Agatha All Along, episodio 2: la spiegazione del finale del secondo episodio 9 domande scottanti a cui Agatha All Along risponde WandaVision Recap: 10 cose da sapere prima di guardare Agatha All Along Quello che sappiamo su Agatha All Along Foto di ... (Cinefilos.it)

X-Men : un membro dei film originali ha confermato il suo ritorno nel reboot Marvel? - L'attore ha debuttato per la prima volta nel ruolo del personaggio in X-Men: Conflitto finale del 2006 e ha sorpreso i fan di tutto il mondo l'anno scorso quando è apparso nella scena post-credits di The Marvels, che mostrava Monica Rambeau (Teyonah Parris) finire accidentalmente in un nuovo universo con Bestia e una versione alternativa di sua madre, Maria Rambeau/Binary (Lashana Lynch). (Movieplayer.it)