Fedriga, sulla manovra le Regioni non troveranno l'intesa (Di martedì 22 ottobre 2024) "Non credo ci sarà l'intesa sulla manovra, perchè per l'intesa serve l'unanimità e certe posizioni non riusciamo a conciliarle. La maggioranza delle Regioni ha dato assenso all'accordo, però necessitando dell'unanimità non possiamo dare l'intesa". Lo ha detto il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando con i giornalisti oggi a Bari dell'intesa sulla manovra. Su quali punti c'è maggiore disaccordo? "Ci sono più punti, in particolare la questione degli acconti però, come ho avuto modo di sottolineare ieri, le regole europee prevedono il tetto di spesa che ammazzerebbe le Regioni". Quotidiano.net - Fedriga, sulla manovra le Regioni non troveranno l'intesa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) "Non credo ci sarà l', perchè per l'serve l'unanimità e certe posizioni non riusciamo a conciliarle. La maggioranza delleha dato assenso all'accordo, però necessitando dell'unanimità non possiamo dare l'". Lo ha detto il presidente della conferenza delle, Massimiliano, parlando con i giornalisti oggi a Bari dell'. Su quali punti c'è maggiore disaccordo? "Ci sono più punti, in particolare la questione degli acconti però, come ho avuto modo di sottolineare ieri, le regole europee prevedono il tetto di spesa che ammazzerebbe le".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra finanziaria in sospeso : le Regioni divise sull’intesa necessaria - Fedriga ha sottolineato che ci sono vari aspetti problematici che non possono essere trascurati, indicando che le regole europee impongono un tetto di spesa che rischia di compromettere le finanze regionali. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . La questione non è solo formale, ma ha risvolti significativi sulle politiche pubbliche e sulle risorse ... (Gaeta.it)

Massimiliano Fedriga commenta la manovra 2025 : più risorse per la sanità delle regioni italiane - È fondamentale che ogni azione sia sinergica e non si limiti a risolvere emergenze a breve termine, ma lavori per un’ottica di lungo periodo che preveda una crescita equilibrata e inclusiva. Il presidente ha fatto riferimento alla necessità di avere una maggiore chiarezza sui dettagli della manovra, ritenendo essenziale che vi sia una programmazione chiara e sostenibile in merito alle risorse ... (Gaeta.it)

Manovra - regioni - carcere. Per Meloni stress da rientro - Dieci giorni roventi poi lo Ius Scholae è stato infilato nel congelatore. «Il tema della cittadinanza va affrontato ma non è centrale ora», spiega Tajani e se lo dice lui […] The post Manovra, regioni, carcere. Per Meloni stress da rientro first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)