Cos'è la “cocaina rosa”, la nuova droga dei giovanissimi assunta anche da Liam Payne prima di morire (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI – “Pink is my new obsession”, cantavano gli Aerosmith. E un'ossessione per il rosa l'hanno sviluppata anche i giovanissimi della ‘Roma bene', ai quali colore dell'ingenuità per eccellenza piace sotto-forma di una nuova droga in polvere da sniffare che sta ‘spopolando' tra i ricchi e tra i vip. Lo stesso Liam Payne, l'ex membro dei One Direction morto la scorsa settimana precipitando da un palazzo di Buenos Aires, l'aveva assunta insieme ad altre droghe in un cocktail che potrebbe essergli stato fatale. Si chiama “cocaina rosa”, ma dell'estratto della pianta di coca ha ben poco: si tratta di una miscela di diverse sostanze sintetiche come "polveri e compresse di Mdma e anche ketamina". Come tutte le droghe può portare a dipendenza e a stati psicotici. Il costo non è per tutti: il mix allucinogeno vale 300-400 euro a grammo. Agi.it - Cos'è la “cocaina rosa”, la nuova droga dei giovanissimi assunta anche da Liam Payne prima di morire Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI – “Pink is my new obsession”, cantavano gli Aerosmith. E un'ossessione per ill'hanno sviluppatadella ‘Roma bene', ai quali colore dell'ingenuità per eccellenza piace sotto-forma di unain polvere da sniffare che sta ‘spopolando' tra i ricchi e tra i vip. Lo stesso, l'ex membro dei One Direction morto la scorsa settimana precipitando da un palazzo di Buenos Aires, l'avevainsieme ad altre droghe in un cocktail che potrebbe essergli stato fatale. Si chiama “”, ma dell'estratto della pianta di coca ha ben poco: si tratta di una miscela di diverse sostanze sintetiche come "polveri e compresse di Mdma eketamina". Come tutte le droghe può portare a dipendenza e a stati psicotici. Il costo non è per tutti: il mix allucinogeno vale 300-400 euro a grammo.

