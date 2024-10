Lettera43.it - Assonave, nominato il nuovo presidente Biagio Mazzotta

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’assemblea dei soci di, l’Associazione Nazionale dell’Industria Navalmeccanica, ha elettocome, già al vertice di Fincantieri, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l’importanza di questo momento per l’industria navalmeccanica: «Siamo a un momento di svolta, in cui possiamo consolidare la nostra leadership attraverso innovazione, sostenibilità e una forte integrazione tecnologica». Ilha quindi evidenziato la necessità di investimenti in ricerca e sviluppo, definendo l’integrazione di tecnologie avanzate come «l’elemento distintivo della navalmeccanica europea rispetto ai concorrenti globali». Chi è, nato a Roma nel 1962, ha una lunga carriera nella pubblica amministrazione, in particolare nella Ragioneria dello Stato, dove lavora dal 1989.