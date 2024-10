Unieuro prepara i futuri direttori dei punti vendita: diplomati trenta giovani talenti del commercio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unieuro ha diplomato trenta Allievi Store Manager che si sono formati dall'Academy della società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. La cerimonia si è tenuta venerdì scorso a Palazzo Hercolani, sede di Unieuro, alla presenza Forlitoday.it - Unieuro prepara i futuri direttori dei punti vendita: diplomati trenta giovani talenti del commercio Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha diplomatoAllievi Store Manager che si sono formati dall'Academy della società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. La cerimonia si è tenuta venerdì scorso a Palazzo Hercolani, sede di, alla presenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fino al 50% di sconto su calzature e accessori con Sorrentino Shop - In attesa del Black Friday, Sorrentino Shop sta già offrendo ai suoi utenti grandi sconti e promozioni che raggiungono il 50%. Ecco una serie di consigli per risparmiare e avere accesso a tutti i codi ... (ansa.it)

Ottimo cibo al miglior prezzo con le promozioni di Just Eat - Hai fame ma non hai voglia o tempo di cucinare? C’è Just Eat! Ordina sul sito o sull’app per ricevere ciò che vuoi dove vuoi. Con le offerte e gli sconti attivi online, il cibo d’asporto sarà super-co ... (ansa.it)

Per ora l’Unieuro ha dimostrato di saper reagire dopo brutte cadute - Sapersi rialzare dopo una caduta. È da sempre, nella vita come nello sport, la regola aurea, la discriminante tra chi prova quantomeno a perseguire i ... (corriereromagna.it)