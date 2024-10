Rafa Nadal e la racchetta d’oro: quanto vale il regalo ricevuto alla ricchissima esibizione saudita del Six Kings Slam (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’esibizione più ricca di sempre, non poteva di certo mancare la racchetta più preziosa del mondo. A riceverla in omaggio da Turki Alalshikh – Presidente della GEA in Arabia saudita – è stato Rafa Nadal, all’ultimo mese da professionista nel tennis. Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic al Six Kings Slam valevole per il terzo posto, lo spagnolo – prossimo al ritiro – è stato celebrato con un dono costoso. Trattasi di una racchetta completamente in oro dal valore di 250mila euro. racchetta d’oro PER Rafa Nadal ????????????#EurosportTENNIS #Nadal #Tennis #SixKingsSlam pic.twitter. Ilfattoquotidiano.it - Rafa Nadal e la racchetta d’oro: quanto vale il regalo ricevuto alla ricchissima esibizione saudita del Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’più ricca di sempre, non poteva di certo mancare lapiù preziosa del mondo. A riceverla in omaggio da Turki Alalshikh – Presidente della GEA in Arabia– è stato, all’ultimo mese da professionista nel tennis. Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic al Sixvole per il terzo posto, lo spagnolo – prossimo al ritiro – è stato celebrato con un dono costoso. Trattasi di unacompletamente in oro dal valore di 250mila euro.PER????????????#EurosportTENNIS ##Tennis #Sixpic.twitter.

