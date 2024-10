Napoli, fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. Ai primi di novembre incontro decisivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Napoli, il prossimo mese appuntamento per il rinnovo di Kvaratskhelia Il Napoli incontrerà a breve l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia, oggetto della discussione sarà sicuramente il L'articolo Napoli, fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. Ai primi di novembre incontro decisivo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Napoli, fissato l’appunto con l’entourage di Kvaratskhelia. Ai primi di novembre incontro decisivo Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), il prossimo mese appuntamento per il rinnovo diIlincontrerà a brevedi Khvicha, oggetto della discussione sarà sicuramente il L'articolocondi. Aidiproviene da ForzAzzurri.net.

Modugno : “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln - ma non è una cifra da Napoli” - Televomero – Modugno: “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln, ma non è una cifra da Napoli” Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta … L'articolo Modugno: “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln, ma non è una cifra da Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Rinnovo Kvaratatskhelia - ultimatum all’entourage : il Napoli detta le condizioni - A novembre si giocheranno gli incroci determinanti per capire chi chiuderà in testa al girone, venendo promosso nella Lega A e chi invece scenderà addirittura nel girone C. La Repubblica Ceca guida con 7 punti, seguita proprio dalla Georgia e dall’Albania a 6, ed infine con l’Ucraina a 4. Bisognerà quindi evitare lo scontro e nelle prossime settimane ne sapremo di più. (Spazionapoli.it)

Ansia Napoli - rinnovo Kvaratskhelia in un vicolo cieco! ADL deluso dall’entourage - ecco cosa si aspettava - In un momento cruciale della stagione, il Napoli si trova a dover affrontare una situazione complessa, e la volontà di trovare un accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia sarà determinante per il futuro del club. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, le discussioni tra il club partenopeo e l’agente di Kvara non hanno portato i risultati sperati. (Napolipiu.com)