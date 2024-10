Gamberorosso.it - I 52 migliori ristoranti d'Italia 2025 secondo il Gambero Rosso

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La nuova edizione della guidad’del, presentata al Teatro Eliseo di Roma in occasione della premiazione trasmessa in diretta streaming, racconta ancora una volta leinsegne della Penisola (ben 2430 indirizzi per mangiare e bere bene), premiando i professionisti che più di altri si sono distinti nell'ultimo anno, tra conferme e novità. Quest'anno abbiamo voluto valorizzare ancora di più quei locali che cercano nuove vie creative, con combinazioni e registri inediti, stimolanti o disturbanti che siano. Il cibo può stimolare pensieri altri, illude, ci proietta in mondi che non riusciamo a vedere.