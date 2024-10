Casertana-Cavese, le probabili formazioni e dove vederla: la diretta del derby (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo derby in programma per la Cavese. La squadra di Raffaele Di Napoli, reduce dalla sconfitta interna contro la Turris, è chiamata al riscatto e nel posticipo di giornata sfida la Casertana. Gli aquilotti devono riprendere la marcia dopo lo stop di dieci giorni fa, i falchetti di Manuel Iori Salernotoday.it - Casertana-Cavese, le probabili formazioni e dove vederla: la diretta del derby Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovoin programma per la. La squadra di Raffaele Di Napoli, reduce dalla sconfitta interna contro la Turris, è chiamata al riscatto e nel posticipo di giornata sfida la. Gli aquilotti devono riprendere la marcia dopo lo stop di dieci giorni fa, i falchetti di Manuel Iori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Casertana attende la Cavese - derby al Pinto : le probabili formazioni e dove vederla - Un derby tra deluse, serve la svolta. La Casertana torna allo Stadio Pinto dopo la prova da dimenticare e la pesante sconfitta subita ad Avellino. La squadra di Manuel Iori, che si ritrova in piena zona playout e con appena otto punti ottenuti in nove incontri disputati, attende tra le mura... (Casertanews.it)

Casertana-Cavese - Iori : "Sarà una partita importante - serve lo spirito giusto. Da valutare tre calciatori" - Il tecnico, alla vigilia, ha presentato. Nuovo derby in programma per i rossoblù che attendono i metelliani allo Stadio Pinto. . . Archiviata la bruttissima partita del Partenio, che ha visto i falchetti arrendersi all'Avellino, la squadra di Manuel Iori deve ripartire. . Esame Cavese per la Casertana. (Casertanews.it)

Casertana-Cavese - al Pinto derby tra deluse e trasferta vietata agli ultras biancoblù - Prosegue la preparazione settimanale della Casertana in vista della gara contro la Cavese, in programma nel posticipo di lunedì 21 ottobre allo Stadio Pinto e valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C. . La squadra di Manuel Iori è reduce dalla disfatta del Partenio, una sconfitta per. (Casertanews.it)