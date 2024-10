Bando Direttori aggiunti del ciclo primario Scuole europee: scadenza 23 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scade il 23 ottobre l’avviso di selezione del MAECI per il posto di direttore aggiunto per il ciclo primario delle Scuole europee Bruxelles I (1 posto); Lussemburgo II (1 posto); Mol (1 posto); Francoforte sul Meno (1 posto). L'articolo Bando Direttori aggiunti del ciclo primario Scuole europee: scadenza 23 ottobre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scade il 23l’avviso di selezione del MAECI per il posto di direttore aggiunto per ildelleBruxelles I (1 posto); Lussemburgo II (1 posto); Mol (1 posto); Francoforte sul Meno (1 posto). L'articolodel23

