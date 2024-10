Aggressione a Veterinaria, parla una delle docenti ferite: “Picchiati come i medici negli ospedali” (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Fanpage.it parla la professoressa Monica Isabella Cutrignelli, tra i medici aggrediti oggi all'ospedale veterinario della Federico II a Napoli. Fanpage.it - Aggressione a Veterinaria, parla una delle docenti ferite: “Picchiati come i medici negli ospedali” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Fanpage.itla professoressa Monica Isabella Cutrignelli, tra iaggrediti oggi all'ospedale veterinario della Federico II a Napoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Vorrei condurre un programma sull’ufologia - sulla medicina non tradizionale - in tv non ne parla nessuno. Mi chiamano per il Grande Fratello ma non accetto” : parla Marco Columbro - L'articolo “Vorrei condurre un programma sull’ufologia, sulla medicina non tradizionale, in tv non ne parla nessuno. Così fece, la chiamò ed io mi dovetti fingere di essere un medico indiano. Così Marco Columbro si è raccontato a Libero e lo ha fatto spiegando che le proposte televisive ricevute in questi anni non erano, diciamo così, nelle sue corde: “Quasi ogni anno mi fanno una proposta dal ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cesare Bocci parla della moglie Daniela : «Prima l'ictus - poi il tumore - ha affrontato di tutto. I medici dicevano che non si sarebbe ripresa - sbagliavano» - Ospite de La volta buona, l'attore ha ripercorso il calvario della moglie. Ricordando anche i tre anni in cui lui dovette fare da madre e da padre alla loro primogenita Mia: «Dove ho trovato la forza di fare tutto? Nell'amore per Daniela». (Vanityfair.it)

Numero chiuso a Medicina - Alaia (IV) : "Bene via libera a primo stop - Parlamento accoglie nostre sollecitazioni" - "Il via libera della 7^ Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso alla facoltà di Medicina, abolendo il numero chiuso al primo semestre e consentendo a tutti gli aspiranti medici di iscriversi senza dover sostenere i tradizionali test d’ingresso, è un... (Avellinotoday.it)