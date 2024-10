Ilfattoquotidiano.it - Sinner batte Alcaraz e fa il pieno di petroldollari. Partita vera che conta nulla: la celebrazione saudita dello sportwashing è servita

(Di domenica 20 ottobre 2024) Australian Open e Us Open avevano portato in dote in totale 5,7 milioni di dollari. Lo Slam statunitense, nello specifico, ne aveva regalati ben 3,6, l’assegno più alto mai staccato da un Major. A Riad, in un colpo solo, Jannikse ne porta via sei di milioni di dollari. Il più ricco montepremi messo in palio in una manifestazione di tennis. Lo fando il grande rivale Carlosper 6-7 6-3 6-3, dopo aver trionfato contro Daniil Medvedev e Novak Djokovic nei giorni precedenti. In pratica quindi, l’azzurro ha incassato due milioni a. Poco importante che si parli di Slam, Masters 1000, ranking mondiale o semplici esibizioni. Il 2024 si conferma la stagione dell’altoatesino. O, per meglio dire, di Jannike Carlos. Il loro dualismo ormai è sempre più totale, sto, desiderato, anche quando in palio non ci sono altro che soldi.