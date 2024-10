Anteprima24.it - Napoli, Simeone decisivo: “Abbiamo fame di vittoria e lo dimostriamo ogni giorno”

Anteprima24.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlcontinua la sua corsa grazie anche all’importante contributo di Giovanni, che ancora una volta si è dimostratoappena entrato in campo contro l’Empoli. Il Cholito, con la solita grinta e determinazione, ha dato l’ennesima prova di quanto sia prezioso per la squadra allenata da Antonio Conte, capace di fare la differenza in momenti chiave del match. Dopo la partita,ha commentato la prestazione: “die oggi lodimostrato ancora una volta. Sia chi gioca dall’inizio che chi subentra dà il massimo per la squadra. Ci sono partite difficili che vanno interpretate anche in maniera ‘sporca’, lottando e sacrificandosi. Siamo un gruppo compatto che segue le indicazioni del mister. Lavoriamo tanto in allenamento e vogliamo continuare questo percorso con decisione”.