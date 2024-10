Moto Gp: Marquez trionfa in Australia. Martin secondo, Bagnaia terzo. Lui: “Prossime due gare decisive per il titolo” (Di domenica 20 ottobre 2024) Ha vinto Marc Marquez, la gara del Gran Premio d'Australia battendo in un duello quasi testa a testa il connazionale Jorge Martin. Sul podio del terzo posto Francesco Bagnaia, che non riesce a stare dietro ai rivali e ora vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica a 20 punti L'articolo Moto Gp: Marquez trionfa in Australia. Martin secondo, Bagnaia terzo. Lui: “Prossime due gare decisive per il titolo” proviene da Firenze Post. .com - Moto Gp: Marquez trionfa in Australia. Martin secondo, Bagnaia terzo. Lui: “Prossime due gare decisive per il titolo” Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ha vinto Marc, la gara del Gran Premio d'battendo in un duello quasi testa a testa il connazionale Jorge. Sul podio delposto Francesco, che non riesce a stare dietro ai rivali e ora vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica a 20 punti L'articoloGp:in. Lui: “dueper il” proviene da Firenze Post.

