Tragico ritrovamento a Porto San Giorgio: scoperto il corpo di una donna in un B&B

Un drammatico ritrovamento ha scosso la cittadina di Porto San Giorgio, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna di circa 30 anni, verosimilmente di origine straniera. Il corpo è stato scoperto all'interno di un appartamento adibito a Bed & Breakfast, provocando un'immediata mobilitazione delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari. Il decesso sarebbe avvenuto da almeno tre giorni e sul corpo sarebbero state riscontrate diverse ecchimosi, il che solleva interrogativi sulla causa della morte.

La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine

L'allerta è scattata intorno alle prime ore del mattino, quando una residente nelle vicinanze ha avvertito un odore pungente provenire dall'appartamento del B&B. Incuriosita e preoccupata dal persistente cattivo odore, ha deciso di contattare i servizi di emergenza.

