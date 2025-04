Gamberorosso.it - "Con i dazi Usa rischio altissimo per il vino italiano: fare subito accordi con i buyer per assorbire gli extra-costi". La proposta di Uiv

Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra commerciale al resto del mondo, Italia compresa. Per l’Europa isono stati fissati al 20%. Meno di quel 200% buttato là evidentemente per impressionare, ma comunque sufficiente per mettere in seria difficoltà le aziende. Soprattutto quelle vitivinicole. L’Italia complessivamente manda in Usaper 1,9 miliardi di euro e presenta una maggiore esposizione sul mercato statunitense, pari al 24% del valore totale dell’export contro il 20% della Francia e l’11% della Spagna. Al di là di eventuali negoziati, unaconcreta per restare a galla viene da Unione italiana vini e riguarda il rapporto tra aziende italiane e importatori/distributori statunitensi.Un patto tra cantine eperLaè diun patto tra le imprese italiane e gli alleati commerciali d’oltreoceano: «Serve condividere l’onere dell’-costo ed evitare di riversarlo sui consumatori finali» spiega il presidente Uiv Lamberto Frescobaldi.