Arezzo 27enne arrestato | trasportava 7 kg di droga in un doppiofondo segreto dell’auto

La Polizia di Stato dihaun cittadino italiano di 27 anni sorpreso a trasportare 7 chili di, tra hashish e marijuana, nascosti in unricavato nella sua auto.L’operazione è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia della Polizia Stradale di-Battifolle, impegnata nei controlli lungo l’Autostrada del Sole, ha fermato una Mercedes Classe A diretta a nord con a bordo il solo conducente.Sin da subito, il giovane è apparso eccessivamente nervoso, nonostante fosse in regola con patente e documenti. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno approfondito il controllo, trovando nello zaino del conducente 5.000 euro in contanti. Il rinvenimento ha spinto la Polizia a perquisire il veicolo, portando alla scoperta di un sofisticatonascosto sotto il sedile anteriore del passeggero.