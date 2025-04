Internews24.com - Allenamento Inter, in gruppo Lautaro. Aggiornamenti anche su Dimarco e Arnautovic. Le ultime

di Redazione, torna inil capitanoMartinez.su. Lesui nerazzurriGiungonoimportanti e incoraggianti da Appiano Gentile, nella seduta diodierna dell’Martinez è tornato in. Il capitano secondo quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta emiliana contro il Parma in programma sabato pomeriggio.Per quanto riguarda invece, i due calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato ma domani ritorneranno in. La sfida per la 31esima giornata di campionato si avvicina e avere recuperatoè un’ottima notizia per tutta la squadra maper i tifosi che non vedono l’ora di rivedere in campo il Toro.