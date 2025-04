Laspunta.it - ANCI Lazio: focus su sviluppo e crescita dei comuni della Regione

Oggi, presso la sede dell’in via dei Prefetti, si è tenuta una importante riunione del Consiglio Direttivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei. L’incontro ha visto al centro del dibattito temi cruciali per il futuro delle amministrazioni locali.Il dirigente regionale di, Gianluca Quadrini è intervenuto alla riunione dichiarando che questi incontri sono fondamentali per confrontarsi su temi che riguardano da vicino i nostri territori. Quadrini ha ribadito inoltre la necessità di lavorare insieme per rispondere alle sfide globali e locali, con un forte impegno verso lae lo. Durante l’assemblea sono stati nominati i coordinatori territoriali di, Katiuscia Mulattieri, vicesindaco di Pontecorvo, Daniela Fiori, consigliere comunale di Latina, Ermanno Nicolai, vicesindaco di Viterbo, Luca Brani, sindaco di Montelibretti, Lina Novelli.