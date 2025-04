Gamberorosso.it - Pasta, fagioli e cozze: la ricetta segreta di Peppe Guida (e un po' di storia della pasta mista)

Laa Napoli è un’istituzione, un’usanza storica che vede la luce già nei tempi del dopoguerra. Formati corti, lunghi, stretti, larghi tutti insieme in cottura, ideali per creare piatti tradizionalicucina napoletana come, patate e provola o delle minestre votate a confort food per eccellenza. Uno dei maestricotturache di questa tradizione partenopea racconta: «Noi abbiamo sempre mangiato lache adesso è l’evoluzione dell’antica munezzaia: durante lo stoccaggio, molti formati si scheggiavano e l’insieme dei piccoli pezzi venivano venduti a parte per cucinare delle minestre», ed è da qui che nasce la, per sopperire alla mancanza di un formato piccolo dida usare in cucina.MinestraturaLaè perfetta per le minestre.