Inter-news.it - Kompany ieri a San Siro: «Ho guardato avanti!» Poi sugli infortuni

Leggi su Inter-news.it

a Sanper assistere a Milan-Inter di Coppa Italia. Ne ha parlato in conferenza stampa, dove si è espresso anche su qualche infortunato.TEMPO LIBERO – Vincenta Sancome spettatore di Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. L’allenatore dei bavaresi ha voluto visionare da vicino la prossima avversaria in Champions League della Beneamata. Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia del match con l’Augsburg: «Le mie notti sono sempre corte. Il calcio mi tiene molto impegnato, è sempre piacevole., nel mio tempo libero, è stata l’occasione per guardare un passo. Oggi, invece, l’attenzione è tutta su Augsburg. Guardo sempre il calcio nel mio tempo libero, non importa quale squadra. È in parte un hobby, in parte un lavoro.