Nel Lazio uno degli eventi più attesi è stato rimandato: il motivo e le nuove date dell’attesissima festa (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Lazio si prepara a vivere un autunno ricco di eventi e manifestazioni che celebrano la cultura e le tradizioni locali. Tra questi, uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio la Sagra delle Castagne, un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la regione e oltre. Tuttavia, quest’anno la festa ha subito un cambio di programma a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La Sagra delle Castagne, che avrebbe dovuto svolgersi nel weekend del 18-20 ottobre 2024, è stata ufficialmente rinviata al weekend successivo, ovvero il 25, 26 e 27 ottobre 2024. La decisione è stata presa congiuntamente dalle autorità locali e dagli organizzatori per garantire che l’evento possa svolgersi in condizioni ottimali e senza rischi per la sicurezza e il comfort dei partecipanti. Gaeta.it - Nel Lazio uno degli eventi più attesi è stato rimandato: il motivo e le nuove date dell’attesissima festa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a vivere un autunno ricco die manizioni che celebrano la cultura e le tradizioni locali. Tra questi, unoappuntamenti piùè senza dubbio la Sagra delle Castagne, un evento che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta la regione e oltre. Tuttavia, quest’anno laha subito un cambio di programma a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La Sagra delle Castagne, che avrebbe dovuto svolgersi nel weekend del 18-20 ottobre 2024, è stata ufficialmente rinviata al weekend successivo, ovvero il 25, 26 e 27 ottobre 2024. La decisione è stata presa congiuntamente dalle autorità locali e dagli organizzatori per garantire che l’evento possa svolgersi in condizioni ottimali e senza rischi per la sicurezza e il comfort dei partecipanti.

