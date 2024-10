Bologna, esonda il torrente Ravone (Di sabato 19 ottobre 2024) 21.54 A Bologna è esondato il torrente Ravone nella zona Sud della città. Il sindaco Matteo Lepore, tramite social, ha invitato tutti i cittadini della zona a salire ai piani alti e restare a casa coni telefoni a portata di mano. "In questi minuti - ha scritto il primo cittadino - il torrente Ravone ha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto".Il livello idrometrico del Ravone è salito in un' ora di ben due metri. Evacuazioni a Botteghino di Zocca. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 21.54 Ato ilnella zona Sud della città. Il sindaco Matteo Lepore, tramite social, ha invitato tutti i cittadini della zona a salire ai piani alti e restare a casa coni telefoni a portata di mano. "In questi minuti - ha scritto il primo cittadino - ilha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto".Il livello idrometrico delè salito in un' ora di ben due metri. Evacuazioni a Botteghino di Zocca.

Si alza il livello del torrente Savena a Bologna - xn4/tvi/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo l’ultimo aggiornamento ricevuto dalla Protezione civile regionale, a causa dell’allerta meteo e del protrarsi delle piogge persistenti, si sta verificando in particolare un innalzamento del livello del torrente Savena tale da far prefigurare nella notte una sua possibile importante criticità. (Unlimitednews.it)

Bologna - allerta maltempo e allarme per torrente Savena - (Adnkronos) – Allarme maltempo a Bologna, il torrente Savena sale di livello per la pioggia e scatta l'evacuazione di alcune… L'articolo Bologna, allerta maltempo e allarme per torrente Savena proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Bologna - allerta maltempo e allarme per torrente Savena - In Romagna situazione critica a Castel Bolognese: "Peggio di un anno fa" Allarme maltempo a Bologna, il torrente Savena sale di livello per la pioggia e scatta l'evacuazione di alcune abitazioni. Il Comune, dopo la chiusura di scuole medie e superiori, ordina la chiusura anche di altri istituti. La situazione viene monitorata in ampie zone […]. (Sbircialanotizia.it)