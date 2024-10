Salute mentale, 8 giorni da Mat: "Cento eventi per raccontare il disagio e il prendersi cura" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mat: otto giorni dedicati alla Salute mentale. Conferenze, dibattiti, eventi artistici, sport, arte, teatro, musica e cinema sostanzieranno la 14° edizione della Settimana della Salute mentale in programma da domani al 26 ottobre. "prendersi cura" è il tema di Màt di quest’anno, non solo del singolo ma dell’intera comunità che lo circonda. "In psichiatria con la prevenzione possiamo intervenire sui gruppi più a rischio. Modena è uno dei pochi centri in Italia in cui si svolgono attività con le famiglie vulnerabili. Ci interessa intervenire sull’inclusione e sulla restituzione al tessuto sociale delle persone che hanno passato un problema di Salute mentale", ha riferito Fabrizio Starace, direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche AUSL di Modena. Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, 8 giorni da Mat: "Cento eventi per raccontare il disagio e il prendersi cura" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mat: ottodedicati alla. Conferenze, dibattiti,artistici, sport, arte, teatro, musica e cinema sostanzieranno la 14° edizione della Settimana dellain programma da domani al 26 ottobre. "" è il tema di Màt di quest’anno, non solo del singolo ma dell’intera comunità che lo circonda. "In psichiatria con la prevenzione possiamo intervenire sui gruppi più a rischio. Modena è uno dei pochi centri in Italia in cui si svolgono attività con le famiglie vulnerabili. Ci interessa intervenire sull’inclusione e sulla restituzione al tessuto sociale delle persone che hanno passato un problema di", ha riferito Fabrizio Starace, direttore del dipartimento die dipendenze patologiche AUSL di Modena.

