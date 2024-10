Open Arms, oggi l’arringa della difesa di Salvini: il presidio di Mediterranea (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa mattina l’arringa dell’avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini nel processo Open Arms che si celebra a Palermo nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Fuori dall’edificio si sono radunati anche alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans in attesa dell’udienza. Il vicepremier è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell’agosto del 2019. Per la procura di Palermo Salvini, allora ministro dell’Interno, non concesse l’autorizzazione ad entrare in un porto italiano per sbarcare i migranti salvati in mare dalla ong spagnola. La discussione della difesa durerà fino a pomeriggio inoltrato. Sempre a Palermo alle 10 in piazza Politeama è in programma la manifestazione dei militanti, politici regionali e nazionali della Lega a sostegno del loro leader sotto processo. Lapresse.it - Open Arms, oggi l’arringa della difesa di Salvini: il presidio di Mediterranea Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa mattinadell’avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteonel processoche si celebra a Palermo nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Fuori dall’edificio si sono radunati anche alcuni attivisti diSaving Humans in attesa dell’udienza. Il vicepremier è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordonavenell’agosto del 2019. Per la procura di Palermo, allora ministro dell’Interno, non concesse l’autorizzazione ad entrare in un porto italiano per sbarcare i migranti salvati in mare dalla ong spagnola. La discussionedurerà fino a pomeriggio inoltrato. Sempre a Palermo alle 10 in piazza Politeama è in programma la manifestazione dei militanti, politici regionali e nazionaliLega a sostegno del loro leader sotto processo.

