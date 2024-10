Lanazione.it - Maltempo Toscana: esonda l’Elsa, l’acqua invade la 429 nell’Empolese

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Castelfiorentino, 18 ottobre 2024 – Gravi disagi ancheValdelsa a causa del. Accade a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino, dove il fiume Elsa ètondo la strada 429, una delle arterie più importanti della zona. Diretta: la situazione Venturina: scene drammatiche, evacuata una rsa La strada è dunque bloccata e i vigili del fuoco sono a lavoro. Non si segnalano persone ferite, maha invaso tutto in maniera impetuosa, con gravi rischi per chi si trovava a passare in quel momento. La scena che si presenta è drammatica, con la strada diventata un fiume. Ci vorrà tempo perchési ritiri.