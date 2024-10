Gaeta.it - Makorè: il ristorante di Ferrara che trasforma l’esperienza gastronomica in un viaggio sensoriale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo dell’autunno, ildisi prepara a offrire ai suoi ospiti un’esperienza culinaria unica, grazie a un menù firmato dallo chef Denny Lodi Rizzini. La proposta del locale combina tradizione e sperimentazione, dando vita a piatti sorprendenti che giocano con le aspettative e stimolano le emozioni. L’ambiente accogliente delè il palcoscenico ideale per ungastronomico che si distingue per l’originalità e la creatività. Antipasti: un mix di tradizione e innovazione Il menù degli antipasti dipresenta due nuove entrate che rispecchiano la filosofia di valorizzare ingredienti stagionali e meno convenzionali. Il primo piatto è il Luccioperca, accompagnato da cipolla, polenta e alloro. Rizzini reinventa un classico della tradizione mantovana, portando in tavola il Luccioperca del fiume Po.