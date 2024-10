Liberoquotidiano.it - Lampitella (vicepresidente Meritocrazia Italia): "A Congresso parleremo di Pace, politica investa nei popoli"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “In un'epoca in cui domina ladegli slogansi afferma come network in crescita, questo attraverso passione e lavoro di tanti che ogni giorno decidono di dedicare il loro tempo per costruire un sistema più equo. Il senso di estraneità dei cittadini nei confronti della rappresentanza genera disaffezione nella, e questo si vede a ogni tornata elettorale. Un cittadino non sa che farsene dei propri diritti se poi questi non diventano realtà. In questo panorama difficile MI sceglie l'ascolto dei cittadini, e attraverso la propria competenza elabora proposte". Lo ha dichiarato ladiManuelanel corso del suo intervento di apertura del VINazionale didal titolo 'MI il network che cresce.