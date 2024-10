Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania, obbligo di rimpatrio in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione dei migranti e dei loro diritti torna al centro del dibattito legale in Italia, con il tribunale di Roma che ha recentemente annullato i trattenimenti di alcuni cittadini all’interno di un centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici hanno stabilito che le autoritĂ Italiane devono garantire il ritorno in Italia dei richiedenti asilo, mettendo in discussione la qualifica dell’Albania come Paese sicuro. Le implicazioni di tale decisione potrebbero avere un impatto significativo sulla gestione dell’immigrazione e sull’esercizio del diritto d’asilo nel contesto europeo. Le motivazioni della sentenza del tribunale di Roma Il tribunale di Roma, attraverso la sezione immigrazione, ha deciso di non convalidare i trattenimenti di un cittadino bengalese che aveva fatto richiesta di protezione internazionale. Gaeta.it - Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania, obbligo di rimpatrio in Italia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione deie dei loro diritti torna al centro del dibattito legale in, con ildiche ha recentementeto idi alcuni cittadini all’interno di un centro di permanenza per ilin. I giudici hanno stabilito che le autoritĂne devono garantire il ritorno indei richiedenti asilo, mettendo in discussione la qualifica dell’come Paese sicuro. Le implicazioni di tale decisione potrebbero avere un impatto significativo sulla gestione dell’immigrazione e sull’esercizio del diritto d’asilo nel contesto europeo. Le motivazioni della sentenza deldiIldi, attraverso la sezione immigrazione, ha deciso di non convalidare idi un cittadino bengalese che aveva fatto richiesta di protezione internazionale.

