“Ci siamo lasciati”. L’annuncio di Brando e Raffaella di UeD: “Situazione delicata, cosa è successo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, due protagonisti amati di Uomini e Donne, hanno recentemente comunicato la fine della loro relazione, generando sorpresa e tristezza tra i fan. La loro storia era iniziata nel programma di Maria De Filippi, dove il loro affiatamento e i momenti romantici avevano catturato l’attenzione del pubblico. Dopo il programma, sembrava che la coppia stesse vivendo un periodo felice, condividendo frequentemente attimi della loro vita su Instagram. Tuttavia, la vita reale ha dimostrato di essere più complicata. In un video pubblicato poco prima delL’annuncio, Brando aveva risposto a delle voci infondate. “Ho ricevuto un messaggio da qualcuno che ama inventare storie”, ha rivelato, commentando un pettegolezzo riguardo a un presunto incontro con una ragazza. “Per fortuna, avevo registrato un video che mostrava chiaramente la verità. Tuttivip.it - “Ci siamo lasciati”. L’annuncio di Brando e Raffaella di UeD: “Situazione delicata, cosa è successo” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Ephrikian eScuotto, due protagonisti amati di Uomini e Donne, hanno recentemente comunicato la fine della loro relazione, generando sorpresa e tristezza tra i fan. La loro storia era iniziata nel programma di Maria De Filippi, dove il loro affiatamento e i momenti romantici avevano catturato l’attenzione del pubblico. Dopo il programma, sembrava che la coppia stesse vivendo un periodo felice, condividendo frequentemente attimi della loro vita su Instagram. Tuttavia, la vita reale ha dimostrato di essere più complicata. In un video pubblicato poco prima delaveva risposto a delle voci infondate. “Ho ricevuto un messaggio da qualcuno che ama inventare storie”, ha rivelato, commentando un pettegolezzo riguardo a un presunto incontro con una ragazza. “Per fortuna, avevo registrato un video che mostrava chiaramente la verità.

