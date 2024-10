A che ora Jonathan Milan oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: programma qualificazioni e finali, tv, streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Jonathan Milan sarà protagonista a partire dalle ore 14.45 assieme a Manlio Moro, quando i due azzurri disputeranno le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile ai Mondiali 2024 di ciclismo su pista, in corso a Ballerup, in Danimarca. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI ciclismo SU pista ALLE 14.00 E ALLE 18.30 Manlio Moro ha preso parte anche alla sfortunata gara col quartetto, mentre Jonathan Milan, si è concentrato esclusivamente sulla specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, nella quale lo scorso anno, a Glasgow, fu medaglia di bronzo. Nella scorsa edizione in questa specialità il titolo e la medaglia iridata andarono a Filippo Ganna, assente in questa edizione dei Mondiali. Come detto, le qualificazioni si terranno dalle ore 14.45, mentre le finali scatteranno alle ore 20.38. Guarda i Mondiali di ciclismo su pista su DAZN. Oasport.it - A che ora Jonathan Milan oggi ai Mondiali di ciclismo su pista: programma qualificazioni e finali, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)sarà protagonista a partire dalle ore 14.45 assieme a Manlio Moro, quando i due azzurri disputeranno ledell’inseguimento individuale maschile ai2024 disu, in corso a Ballerup, in Danimarca. LA DIRETTA LIVE DEIDISUALLE 14.00 E ALLE 18.30 Manlio Moro ha preso parte anche alla sfortunata gara col quartetto, mentre, si è concentrato esclusivamente sulla specialità non olimpica dell’inseguimento individuale, nella quale lo scorso anno, a Glasgow, fu medaglia di bronzo. Nella scorsa edizione in questa specialità il titolo e la medaglia iridata andarono a Filippo Ganna, assente in questa edizione dei. Come detto, lesi terranno dalle ore 14.45, mentre lescatteranno alle ore 20.38. Guarda idisusu DAZN.

