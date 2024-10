Zelensky ha incontrato Metsola e Picierno al Parlamento europeo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Parlamento europeo, dove è stato ricevuto dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola. A dare il benvenuto al presidente ucraino, all’ingesso protocollare dell’Eurocamera, c’erano la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico, Pina Picierno, l’eurodeputato tedesco verdi Sergey Lagodinky e la presidente della sottocommissione Difesa, l’eurodeputata tedesca, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zelensky, dopo un bilaterale a tre, incontrerà anche i capigruppo del Parlamento europeo. Linkiesta.it - Zelensky ha incontrato Metsola e Picierno al Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato al, dove è stato ricevuto dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta. A dare il benvenuto al presidente ucraino, all’ingesso protocollare dell’Eurocamera, c’erano la vicepresidente deled eurodeputata del Partito democratico, Pina, l’eurodeputato tedesco verdi Sergey Lagodinky e la presidente della sottocommissione Difesa, l’eurodeputata tedesca, Marie-Agnes Strack-Zimmermann., dopo un bilaterale a tre, incontrerà anche i capigruppo del

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria - Il 16 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha presentato in parlamento il suo “piano per la vittoria”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi . (Internazionale.it)

Meloni riceve Zelensky a Roma : incontro bilaterale durante il tour europeo del presidente ucraino - “Il nostro sostegno è incrollabile” è il messaggio affidato ai social da Macron, con cui il presidente ucraino ha affrontato i punti specifici del Piano. Quella di Roma è la terza tappa della giornata, dopo Londra e Parigi, del tour in Europa del presidente dell’Ucraina. Al centro dei colloqui con gli alleati anche la futura assistenza finanziaria e di difesa. (Ilfattoquotidiano.it)

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, come parte di un tour europeo volto a garantire un maggiore sostegno occidentale prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. (Quotidiano.net)