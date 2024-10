Liberoquotidiano.it - Russia, Cina e Iran attaccano l'Occidente: il deterrente militare è La risposta prioritaria

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Caro direttore, può piacere o non piacere, anzi non piace affatto ma, per ragioni che in questa occasione sarebbe troppo lungo elencare proprio dopo il 1989-1991, è decollato un attacco a tre punte contro l': le punte sono la, la, l'. Finora laha condotto la sua offensiva sul terreno dell'imperialismo economico, ma non è che sul pianoè stata con le mani in mano: ha raso al suolo i buddisti del Tibet, sta perseguitando i musulmani uiguri, ha normalizzato Hong Kong, tiene alta la pressione su Taiwan. Non esiste alcun dubbio che Putin dal febbraio 2022 ha scatenato un'aggressione contro l'Ucraina puntando a conquistarla con un blitz. Zelensky ha organizzato la resistenza in nome degli Ucraini ma anche per l': se Putin avesse sfondato in Ucraina la tappa successiva sarebbero stati i Paesi Baltici.