Neonati morti, il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione Repubblica.it - Neonati morti, il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione

Chiara Petrolini e i neonati morti a Parma - gli amici della ragazza : "A giugno non aveva un filo di pancia" - "A giugno non aveva un filo di pancia", parlano gli amici di Chiara Petrolini, la studentessa indagata per i neonati trovati morti a Parma. (Notizie.virgilio.it)

Migranti - 4 morti tra cui 2 neonati in un naufragio in Grecia - Gli incidenti sulle imbarcazioni dei migranti sono comuni nelle acque greche, una delle rotte dei migranti che fuggono dall'Africa o dal Medio Oriente per cercare di raggiungere l'Unione Europea o il Regno Unito. Due neonati e due donne sono morti nel naufragio di una barca di migranti al largo dell'isola greca di Kos, nel Mar Egeo. (Quotidiano.net)

Il Riesame ragiona su Chiara Petrolini e il carcere - la madre dei neonati morti assente in aula : chi deciderà - La Procura di Parma ha presentato ricorso nei confronti degli arresti domiciliari disposti per Chiara Petrolini, madre dei neonati trovati morti a Traversetolo: i giudici del Riesame potrebbero mandarla in carcere. (Notizie.virgilio.it)