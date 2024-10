Morte Sinwar, Hamas senza leader: cosa succede agli ostaggi a Gaza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Famiglie a Netanyahu: "Si trovi accordo" I test condotti sui denti del cadavere di uno dei terroristi uccisi in un raid di Israele nella Striscia di Gaza indicano che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato ucciso. Allo stesso tempo è stato precisato che "negli edifici in cui sono stati eliminati" i "tre terroristi Sbircialanotizia.it - Morte Sinwar, Hamas senza leader: cosa succede agli ostaggi a Gaza Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Famiglie a Netanyahu: "Si trovi accordo" I test condotti sui denti del cadavere di uno dei terroristi uccisi in un raid di Israele nella Striscia diindicano che ildi, Yahya, è stato ucciso. Allo stesso tempo è stato precisato che "negli edifici in cui sono stati eliminati" i "tre terroristi

Yahya Sinwar è morto? L’analisi delle foto del leader di Hamas - Inoltre, è visibile un neo vicino all’occhio sinistro nella stessa posizione di quello del leader di Hamas. Un’ altra foto utile per l’analisi viene riportata dal canale Breaking News War in Gaza – Paletine / Israel. Le foto diffuse sui canali Telegram Su Telegram sono presenti numerosi scatti in chiaro che mostrano il luogo dove sarebbe stato ucciso Sinwar. (Open.online)

Da teorico della «resistenza pacifica» a ideatore del massacro del 7 ottobre : chi è Yahya Sinwar - leader di Hamas - Una volta uscito di prigione, Sinwar scala rapidamente le gerarchie di Hamas, fino a quando nel 2017 viene eletto capo politico. Se confermato, Hamas perderebbe un altro pezzo grosso a meno di tre mesi dall’uccisione di Ismail Haniyeh. Dal 2015, Sinwar era ricercato per terrorismo dal governo degli Stati Uniti, soprattutto dopo che Hamas è stata designata ufficialmente come organizzazione ... (Open.online)

Guerra Israele finisce? La «svolta» con la morte di Sinwar : dalla tregua alla resa di Hamas - gli scenari - Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base... (Ilmessaggero.it)