Moreno Bordoni nominato Cavaliere della Repubblica: onoreficenza per il segretario della Cna Marche (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica conferito a Moreno Bordoni rappresenta un momento significativo per il mondo dell’artigianato e delle imprese delle Marche. L’importante onorificenza, assegnata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolinea il contributo di Bordoni alla crescita e allo sviluppo del sistema produttivo regionale, nonché la sua carriera professionale all’interno della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa . La carriera di Moreno Bordoni: un percorso all’insegna del servizio Moreno Bordoni, attualmente segretario della Cna Marche, ha costruito una carriera dedicata alla promozione e valorizzazione dell’artigianato marchigiano. Gaeta.it - Moreno Bordoni nominato Cavaliere della Repubblica: onoreficenza per il segretario della Cna Marche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il riconoscimento diconferito arappresenta un momento significativo per il mondo dell’artigianato e delle imprese delle. L’importante onorificenza, assegnata dal PresidenteSergio Mattarella, sottolinea il contributo dialla crescita e allo sviluppo del sistema produttivo regionale, nonché la sua carriera professionale all’internoConfederazione Nazionale dell’Artigianato ePiccola e Media Impresa . La carriera di: un percorso all’insegna del servizio, attualmenteCna, ha costruito una carriera dedicata alla promozione e valorizzazione dell’artigianato marchigiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Marche, Bordoni Cavaliere della Repubblica - Il segretario della Cna regionale, Moreno Bordoni, è il nuovo Cavaliere della Repubblica per le Marche. (ANSA) ... (ansa.it)

La Cna pensionati a Cingoli. Dibattito su sanità e servizi - Momenti di cordialità e di condivisione delle politiche d’interesse della categoria alla festa regionale dei pensionati della Cna, a Cingoli: ben 295 i partecipanti provenienti dalle cinque province m ... (ilrestodelcarlino.it)

Pensionati CNA Picena in visita a Cingoli per la loro tradizionale Festa regionale - Giornata da ricordare per i pensionati della CNA di Ascoli Piceno, che domenica 6 ottobre hanno partecipato alla tradizionale Festa regionale di CNA Pensionati. Insieme a oltre 300 associati provenien ... (picenotime.it)