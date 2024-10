La Maceratese va ko pure al ritorno. Il Chiesanuova vola in semifinale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maceratese 0 Chiesanuova 1 Maceratese (4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (34’ Cilla, 1’ st Marchionni), Mastrippolito, Lucero, Grillo; Ruani (22’ st Cognigni), Bongelli, Bracciatelli (16’ st Gomis); Cirulli, Vrioni, Albanesi (40’ Nasic). A disp.: Marchegiani, Vanzan, Nicolosi, Compagnucci. All. Possanzini. Chiesanuova (4-2-3-1): Fatone; Perini, Canavessio, Tempestilli, Carnevali; Tanoni (37’ st Bambozzi), Russo; Pasqui (33’ st Monaco), Maggiori (1’ st Priori), Mongiello (20’ st Sopranzetti); Persiani (16’ st Sbarbati). A disp.: Fraticelli, Tacconi, Poinsel, Squarcia. All. Mobili. Arbitro: Malascorta di Jesi. Rete: 41’ st Bambozzi. Il Chiesanuova concede il bis dopo la vittoria dell’andata e questo successo gli apre le porte alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza. Sport.quotidiano.net - La Maceratese va ko pure al ritorno. Il Chiesanuova vola in semifinale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)(4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia (34’ Cilla, 1’ st Marchionni), Mastrippolito, Lucero, Grillo; Ruani (22’ st Cognigni), Bongelli, Bracciatelli (16’ st Gomis); Cirulli, Vrioni, Albanesi (40’ Nasic). A disp.: Marchegiani, Vanzan, Nicolosi, Compagnucci. All. Possanzini.(4-2-3-1): Fatone; Perini, Canavessio, Tempestilli, Carnevali; Tanoni (37’ st Bambozzi), Russo; Pasqui (33’ st Monaco), Maggiori (1’ st Priori), Mongiello (20’ st Sopranzetti); Persiani (16’ st Sbarbati). A disp.: Fraticelli, Tacconi, Poinsel, Squarcia. All. Mobili. Arbitro: Malascorta di Jesi. Rete: 41’ st Bambozzi. Ilconcede il bis dopo la vittoria dell’andata e questo successo gli apre le porte alladi Coppa Italia di Eccellenza.

