In sala c'è il film su Berlinguer: eccitazione totale dei compagni, che cosa fanno (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sinistra perde le elezioni, esce dalla porta ma riesce sempre a rientrare da qualche finestra illustre. Una di queste è certamente la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 19esima edizione e inaugurata ieri con la proiezione del nuovo film del regista Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione. Praticamente una chiamata a raccolta per il popolo della sinistra che, per la via breve e immaginifica offerta dalla riduzione cinematografica, prova a ritrovare l'unità e l'identità perduta. Lo sa bene la segretaria dem, Elly Schlein, assente alla prima di ieri per impegni a Bruxelles ma comunque attentissima all'evento, salutato con la solennità che si deve a un appuntamento di chiara portata politica legato al ricordo «di una figura straordinaria alla quale siamo molto legati». Liberoquotidiano.it - In sala c'è il film su Berlinguer: eccitazione totale dei compagni, che cosa fanno Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La sinistra perde le elezioni, esce dalla porta ma riesce sempre a rientrare da qualche finestra illustre. Una di queste è certamente la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 19esima edizione e inaugurata ieri con la proiezione del nuovodel regista Andrea Segre,. La grande ambizione. Praticamente una chiamata a raccolta per il popolo della sinistra che, per la via breve e immaginifica offerta dalla riduzione cinematografica, prova a ritrovare l'unità e l'identità perduta. Lo sa bene la segretaria dem, Elly Schlein, assente alla prima di ieri per impegni a Bruxelles ma comunque attentissima all'evento, salutato con la solennità che si deve a un appuntamento di chiara portata politica legato al ricordo «di una figura straordinaria alla quale siamo molto legati».

Joker : Folie à Deux catastrofe commerciale? La Warner reagisce : "Il film è ancora in sala - le voci non sono fatti" - Si moltiplicano online i calcoli degli analisti e le voci di corridoio, per quantificare il flop di Joker: Folie à Deux. Quanto costerà alla Warner Bros.? Nel frattempo è arrivato un comunicato ufficiale della Warner per riequilibrare una narrazione che si sta trasformando in sassaiola. (Comingsoon.it)

"Paolo vive" : l'anteprima del docu-film sul giudice Borsellino e la strage di Via D’Amelio al cinema multisala Eplanet King - L'anteprima italiana di "Paolo Vive" si terrà il 19 ottobre 2024 alle ore 21 al cinema multisala Eplanet King di Palermo, alla presenza della regista, dell'attore protagonista, delle personalità intervistate e delle maestranze che hanno collaborato al progetto. Il giorno dopo, il 20 ottobre, il... (Palermotoday.it)

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar : tutto quello che c’è da sapere sul film - La ragazza riesce a fuggire dalla sua cella, ma viene inseguita dalle guardie; successivamente incontra Henry, condannato anch’egli a morte per tradimento e, venuta a sapere dell’interesse del ragazzo per il Tridente, gli rivela di conoscere un modo per trovarlo. Nel frattempo, sull’isola di Saint Martin, la giovane astronoma Carina Smyth viene condannata a morte con l’accusa di stregoneria per ... (Tpi.it)