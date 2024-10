Panorama.it - Donatella Tesei: «Così ho fatto decollare l’Umbria»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è un lavoro iniziato e c’è il desiderio, il bisogno di finirlo. Non si sente sminuitase la chiamano il «sindaco del». «Niente af, ho cominciato come sindaco di Montefalco scommettendo su sviluppo, tutela e valorizzazione del territorio, attenzione al sociale e ascolto dei cittadini, e questo ho continuato a fare come presidente della Regione». È riuscita là dove tutti avevano fallito: cinque anni fa ha accettato la sfida, lei che era parlamentare eletta con la Lega, e ha conquistato dopo 70 annial centrodestra. Si vota il 17 e 18 novembre per il rinnovo dei poteri regionali.è stata acclamata candidato di una vasta coalizione per la presidenza - se la vedrà con Stefania Proietti, sindaco di Assisi del Partito democratico - in una sfida al femminile. Che pernon è una novità.