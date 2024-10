Diabete nei bambini: a Caserta terza edizione Progetto Reggia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna e San Sebastiano» di Caserta ripropone il Progetto Reggia (Regolare, Educare alla Gestione della Glicemia Insieme all’Arte), finalizzato a migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da Diabete mellito e delle loro famiglie, puntando sul connubio tra salute e arte, sulla promozione del benessere psico-fisico attraverso la fruizione dell’arte e della natura. Due gli incontri nei giardini del Parco della Reggia di Caserta: il 18 ottobre con inizio alle ore 15 e il 9 novembre con inizio alle ore 9:30, che coinvolgeranno rispettivamente gli adolescenti ei bambini diabetici in un fitto programma di attività psico-educative. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’Azienda Ospedaliera «Sant’Anna e San Sebastiano» diripropone il(Regolare, Educare alla Gestione della Glicemia Insieme all’Arte), finalizzato a migliorare la qualità di vita deiaffetti damellito e delle loro famiglie, puntando sul connubio tra salute e arte, sulla promozione del benessere psico-fisico attraverso la fruizione dell’arte e della natura. Due gli incontri nei giardini del Parco delladi: il 18 ottobre con inizio alle ore 15 e il 9 novembre con inizio alle ore 9:30, che coinvolgeranno rispettivamente gli adolescenti eidiabetici in un fitto programma di attività psico-educative.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diabete nei bambini : l’Azienda Ospedaliera di Caserta promuove la terza edizione del Progetto R.E.G.G.I.A. - E. G. Sostenuto dalla Direzione Strategica dell’AORN, il Progetto è il frutto della collaborazione sinergica tra l’Unità operativa semplice di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica, coordinata dalla dott. A. E. G. ssa Filomena Pascarella, che afferisce all’Unità operativa complessa di Pediatria, diretta dal prof. (Anteprima24.it)

'Guida Sicura' - il progetto fa nuovamente tappa a Caserta - Fa nuovamente tappa nella sede di Caserta, in piazza Duomo, il progetto "Guida Sicura", rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Sviluppare la cultura della prevenzione degli... (Casertanews.it)

Infortuni e malattie professionali in agricoltura : progetto formativo dell'Asl di Caserta - "Le strategie di intervento territoriale sui rischi biologici, fitosanitari e derivanti dall'uso di attrezzature in agricoltura: contenimento degli infortuni, prevenzione ed emersione delle malattie professionali". Questo il titolo del progetto formativo dell'Asl di Caserta in programma giovedì... (Casertanews.it)