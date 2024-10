Borsa: Milano sopra i 35 mila punti, massimi da cinque mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari si riporta ai massimi dalla seconda metà maggio, con l'indice Ftse Mib che torna a superare i 35 mila punti in scia all'ottimismo sulla traiettoria dei tassi dopo che la Bce ha confermato che il percorso deflazionistico "è sulla buona strada". Il Ftse Mib sale dell'1,04% a 35.020 punti, dopo aver toccato un massimo a 35.148 in corso di seduta. Quotidiano.net - Borsa: Milano sopra i 35 mila punti, massimi da cinque mesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piazza Affari si riporta aidalla seconda metà maggio, con l'indice Ftse Mib che torna a superare i 35in scia all'ottimismo sulla traiettoria dei tassi dopo che la Bce ha confermato che il percorso deflazionistico "è sulla buona strada". Il Ftse Mib sale dell'1,04% a 35.020, dopo aver toccato un massimo a 35.148 in corso di seduta.

Milan - attacco ai dirigenti : “Marotta e Giuntoli portano 8-10 punti” | ESCLUSIVO - it Un parere, il suo, piuttosto impietoso, sulla composizione della squadra e sull’apporto della dirigenza, che a suo dire è il problema maggiore attualmente. Il Milan ha quindi bisogno di dirigenti di peso come Maldini e Massara, penso al caso del cooling break…”. Le difficoltà del Milan attuale dovute soprattutto alla dirigenza: il paragone con Giuntoli e Marotta secondo l’agente FIFA ... (Calciomercato.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 63-48 - Eurolega basket in DIRETTA : altro strappo degli ateniesi - 22 punti di Vezenkov - Time-out Olympiacos. 70-53 2/2 anche per Zach LeDay. 25-22 McKissic col fallo! Risponde subito l’Olympiacos. 21:05 12 punti di Sasha Vezenkov e 20 di Shaquille McKissic tra le fila dell’Olympiacos, mentre per l’EA7 Emporio Armani 8 punti equamente divisi tra Ousmane Diop e Zach LeDay e 5 punti di Leandro Bolmaro. (Oasport.it)

Calderone - 400mila patenti a punti - finito il tempo dei furbetti - "Abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare", ha detto sostenendo la necessità anche di aggiornare la normativa sulla sicurezza che non rispecchia ora un mondo del lavoro profondamente cambiato. . E' quanto ha affermato la ministra del Lavoro Marina Calderone in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall'Anmil. (Quotidiano.net)