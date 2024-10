WWE: Kevin Owens accusa la WWE di aver tentato di zittirlo sull’attacco a Cody Rhodes (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Kevin Owens è diventato heel dopo aver attaccato Cody Rhodes in un parcheggio al termine dell’evento Bad Blood e ha fatto un passo ulteriore attaccando Randy Orton a SmackDown la settimana scorsa. Detto questo, sembra che ora Kevin Owens stia accusando la WWE di aver cercato di zittirlo in merito al suo tradimento nei confronti di Cody Rhodes. Durante l’episodio di WWE SmackDown dell’11 ottobre, Kevin Owens è salito sul ring furioso e ha preso un microfono per esprimere le sue frustrazioni. Ha spiegato che la WWE lo aveva multato e sospeso per aver attaccato Cody Rhodes e gli aveva ordinato di stare lontano dall’evento a Greenville, South Carolina. Nonostante fosse stato sospeso, Owens non è riuscito a stare lontano da Rhodes. La situazione è peggiorata quando Randy Orton ha cercato di calmarlo, ma Owens si è arrabbiato ancora di più e ha attaccato anche Orton. Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens accusa la WWE di aver tentato di zittirlo sull’attacco a Cody Rhodes Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è diventato heel dopoattaccatoin un parcheggio al termine dell’evento Bad Blood e ha fatto un passo ulteriore attaccando Randy Orton a SmackDown la settimana scorsa. Detto questo, sembra che orastiando la WWE dicercato diin merito al suo tradimento nei confronti di. Durante l’episodio di WWE SmackDown dell’11 ottobre,è salito sul ring furioso e ha preso un microfono per esprimere le sue frustrazioni. Ha spiegato che la WWE lo aveva multato e sospeso perattaccatoe gli aveva ordinato di stare lontano dall’evento a Greenville, South Carolina. Nonostante fosse stato sospeso,non è riuscito a stare lontano da. La situazione è peggiorata quando Randy Orton ha cercato di calmarlo, masi è arrabbiato ancora di più e ha attaccato anche Orton.

