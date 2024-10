Sci alpino | Goggia sorride sui social dopo il ritorno in pista in Val Senales

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sofiasui, pubblicando sul proprio profilo Instagram una fotoilin. L’atleta italiana commenta lo scatto con la scritta ‘yes’ seguita dall’emoji di un cuore e poi un fiocco di neve., costretta allo stop dalla frattura scomposta della tibia subita lo scorso febbraio, è stata convocata a scopo riabilitativo all’allenamento programmato dallo staff tecnico in vista degli impegni in Coppa del Mondo. La bergamasca è tornata sulla neve in Val, dove il gruppo rimarrà fino a venerdì. Scisuiilinin ValSportFace.