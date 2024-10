Six Kings Slam 2024: il torneo sarà visibile gratuitamente su DAZN (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto pronto a Riyadh per il Six Kings Slam, al via dal 16 al 19 ottobre. In Italia, DAZN trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. Il torneo inizierà mercoledì alle 18.30 con due grandi sfide: Sinner-Medvedev e Rune-Alcaraz, che determineranno gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18.30. Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 18.30 si partirà con la finale per il terzo posto, mentre subito dopo è in programma la finale. Per raccontare tutte le emozioni di questo evento straordinario, il team di commentatori DAZN sarà composto da Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi, ex tennista e oggi giornalista di Radio TV Serie A. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto pronto a Riyadh per il Six, al via dal 16 al 19 ottobre. In Italia,trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. Ilinizierà mercoledì alle 18.30 con due grandi sfide: Sinner-Medvedev e Rune-Alcaraz, che determineranno gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali del 17 ottobre dalle 18.30. Il 19 ottobreil giorno della verità. Sempre dalle 18.30 si partirà con la finale per il terzo posto, mentre subito dopo è in programma la finale. Per raccontare tutte le emozioni di questo evento straordinario, il team di commentatoricomposto da Luca Farina e Gabriele Giustiniani, che verranno affiancati da Chiara Icardi, ex tennista e oggi giornalista di Radio TV Serie A.

