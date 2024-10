Sì del Cdm alla Manovra da 30 miliardi. Meloni: “Mette al centro i cittadini, le famiglie e la Nazione” (Di martedì 15 ottobre 2024) Semaforo verde del Consiglio dei ministri alla Manovra di Bilancio, che per il 2025 avrà un valore di 30 miliardi lordi, in linea con l'approccio "serio e responsabile" del governo Ilgiornale.it - Sì del Cdm alla Manovra da 30 miliardi. Meloni: “Mette al centro i cittadini, le famiglie e la Nazione” Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Semaforo verde del Consiglio dei ministridi Bilancio, che per il 2025 avrà un valore di 30lordi, in linea con l'approccio "serio e responsabile" del governo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - dal Consiglio dei Ministri interventi per 30 miliardi nel 2025 - Nel compiuto delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Sanità – sono state incrementate le risorse anche per finanziare il rinnovo dei contratti. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori Pensioni: sono confermate ... (Unlimitednews.it)

Via libera alla manovra : bonus da 1.000 euro per i nuovi nati e tassa da 3 - 5 miliardi per le banche - Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra. Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la legge di bilancio sarà pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Ci sarà la così detta tassa sugli extra-profitti delle banche, già... (Today.it)

Manovra - via libera dal Cdm : interventi per 30 miliardi lordi - Confermati i fringe benefits, con importi maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. La Manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’Isee. (Lapresse.it)