Olympiacos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Peace and Friendship Stadium, Stadio (Palazzo dello Sport) della Pace e dell’Amicizia. Al Pireo lo chiamano così, ma di fatto l’arena dell’Olympiacos sarà un autentico inferno. E sarà qui che l’Olimpia Milano inizierà il primo dei tanti doppi turni che anche quest’anno popolano l’Eurolega. Sono tantissimi i ricordi dell’Olimpia con i biancorossi di Grecia. Nell’era moderna di Eurolega si parte dall’annata 2005-2006, ma si conta anche un precedente di quella 1997-1998, vale a dire quando l’egida sulla competizione era ancora della FIBA. Allora era il pedigree europeo dei milanesi quello più ricco, ora la musica è cambiata perché anche l’Olympiacos ha cominciato ad assommare titoli: ne sono arrivati tre nel 1997, 2012 e 2013. oggi sono gli ellenici ad avere i favori del pronostico, anche perché da una parte rientra Moustapha Fall e dall’altra è ancora assente Josh Nebo. Oasport.it - Olympiacos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Peace and Friendship Stadium, Stadio (Palazzo dello Sport) della Pace e dell’Amicizia. Al Pireo lo chiamano così, ma di fatto l’arena dell’sarà un autentico inferno. E sarà qui che l’inizierà il primo dei tanti doppi turni che anche quest’anno popolano l’. Sono tantissimi i ricordi dell’con i biancorossi di Grecia. Nell’era moderna disi parte dall’annata 2005-2006, ma si conta anche un precedente di quella 1997-1998, vale a dire quando l’egida sulla competizione era ancora della FIBA. Allora era il pedigree europeo dei milanesi quello più ricco, ora la musica è cambiata perché anche l’ha cominciato ad assommare titoli: ne sono arrivati tre nel 1997, 2012 e 2013.sono gli ellenici ad avere i favori del pronostico, anche perché da una parte rientra Moustapha Fall e dall’altra è ancora assente Josh Nebo.

