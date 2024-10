Motori, Forenzi vince al Mugello e conquista il titolo 2024 Mitjet Italia Series cat Junior (Di martedì 15 ottobre 2024) Grande risultato per Giuseppe Forenzi. Il diciottenne di Berbenno, nel weekend del 12 e13 ottobre ha partecipato al quarto round del campionato Italiano Mitjet Italia Series conquistando il titolo Italiano Mitjet Italia Series cat Junior.Tutte le gare del weekend sono state caratterizzate Sondriotoday.it - Motori, Forenzi vince al Mugello e conquista il titolo 2024 Mitjet Italia Series cat Junior Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Grande risultato per Giuseppe. Il diciottenne di Berbenno, nel weekend del 12 e13 ottobre ha partecipato al quarto round del campionatonondo ilnocat.Tutte le gare del weekend sono state caratterizzate

